В Уфе мужчина из ревности жестоко избил даму сердца

По материалам дела, в конце прошлого года 42-летняя женщина познакомилась в соцсети с 43-летним мужчиной, и через несколько дней они решили встретится. Мужчина пришел в гости к новообретенной даме сердца, и началось шумное застолье. Однако вскоре мужчина приревновал женщину и между ними началась потасовка. В ходе ссоры гость жестоко избил хозяйку дома и сбежал.

Два месяца спустя полицейским удалось задержать «кухонного боксера». Оказалось, что мужчина — житель Салавата и все это время он занимался строительно-отделочными работами. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».