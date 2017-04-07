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16:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани осужден террорист, планировавший теракт на авиационном заводе

(Казань, 7 апреля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Приволжский окружной военный суд в Казани вынес обвинительный приговор 36-летнему Сахиеву и признал его виновным в причастности к террористическим группировкам и в подготовке теракта на авиационном заводе.

Источник: ИА Татар-информ

Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы.

Осужденный придерживался крайне радикальных религиозных взглядов. Оперативники МВД по РТ установили, что он тесно общался с татарстанцем Сухробом Балтабаевым — объявленным в международный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании, командиром одного из подразделений террористической организации «Джебхат ан-нусра» и даже отправлял тому деньги.

Сахиев работал продавцом-консультантом в магазине по продаже ножей и пневматических пистолетов. Среди поклонников оружия он пытался найти единомышленников, чтобы создать незаконную ячейку. Назвать ее он планировал «Закамский джамаат». Свои радикальные взгляды он также продвигал в социальной сети.

В один из моментов осужденный запланировал теракт на авиационном заводе, который по его мнению должен был ослабить ВКС России, которые на данный момент ведут боевые действия в Сирии против террористов.

С этой целью Сахиев летом прошлого года изготовил и испытал три самодельных взрывных устройства. Также он купил стартовый револьвер, который в дальнейшем планировал переделать под стрельбу боевыми патронами и четыре патрона к нему. В соседней республике он планировал купить обрез охотничьего ружья. По его словам, это должно было помочь ему оказывать сопротивление после теракта, если бы правоохранители вышли на его след.

Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемого 11 октября 2016 года в его квартире на улице Ибрагимова в Казани.

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