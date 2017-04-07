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16:01 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти в своей квартире убит мужчина, полицейские разыскивают убийцу

Следственным управлением возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти. Тело мужчины было найдено в его квартире в одном из домов на улице Автостроителей.

На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел. Стражи правопорядка установили, что к убийству мужчины может быть причастен его племянник.

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника — Анатолия Тутерева 1996 года рождения.

Приметы преступника: Мужчина похож на русского, на вид 20−25 лет, рост 165−167 см., крепкого телосложения, коротко стриженный.

Был одет: Черные спортивные штаны, куртка спортивная болоньевая черного цвета, кроссовки черные с белой подошвой.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, имеющим сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в отдел полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам: 8-(848)-2−93−46−02, 8-(848)2−93−46−27. Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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