В Тольятти в своей квартире убит мужчина, полицейские разыскивают убийцу
Следственным управлением возбуждено уголовное дело.
Следственным управлением возбуждено уголовное дело.
В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти. Тело мужчины было найдено в его квартире в одном из домов на улице Автостроителей.
На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел. Стражи правопорядка установили, что к убийству мужчины может быть причастен его племянник.
По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника — Анатолия Тутерева 1996 года рождения.
Приметы преступника: Мужчина похож на русского, на вид 20−25 лет, рост 165−167 см., крепкого телосложения, коротко стриженный.
Был одет: Черные спортивные штаны, куртка спортивная болоньевая черного цвета, кроссовки черные с белой подошвой.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, имеющим сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в отдел полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам: 8-(848)-2−93−46−02, 8-(848)2−93−46−27. Конфиденциальность гарантируется, сообщает