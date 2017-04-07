В Тольятти в своей квартире убит мужчина, полицейские разыскивают убийцу

В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти. Тело мужчины было найдено в его квартире в одном из домов на улице Автостроителей.

На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел. Стражи правопорядка установили, что к убийству мужчины может быть причастен его племянник.

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника — Анатолия Тутерева 1996 года рождения.

Приметы преступника: Мужчина похож на русского, на вид 20−25 лет, рост 165−167 см., крепкого телосложения, коротко стриженный.

Был одет: Черные спортивные штаны, куртка спортивная болоньевая черного цвета, кроссовки черные с белой подошвой.