В Прикамье вынесен приговор по делу об убийстве замдиректора «Кираса»

Суд установил, что трое обвиняемых решили убить Юрия Чубаева, замдиректора компании «Кираса». Эта фирма — поставщик средств защиты для оборонных ведомств.

«Изначально сговор состоялся между Юсуфом Умаровым и Саидом Каландарзодой, — прокомментировал старший прокурор отдела государственных обвинителей ДмитрийТупицын. — Потом они пригласили к соучастию Заира Умарова, который раньше работал у потерпевшего охранником. И, соответственно, знал, что и где в доме расположено».

Суд назначил обвиняемым сроки от 18 лет до 21 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима. Также осужденные должны выплатить пострадавшей стороне по четыре миллиона рублей ущерба, а также оплатить работу адвокатов.