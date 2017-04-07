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15:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье вынесен приговор по делу об убийстве замдиректора «Кираса»

ПЕРМЬ, 7 апреля, РИА ФедералПресс. В Прикамье за убийство руководителя компании «Кираса» осудили трех граждан Таджикистана. Обвинительный приговор сегодня зачитали в краевом суде.

Суд установил, что трое обвиняемых решили убить Юрия Чубаева, замдиректора компании «Кираса». Эта фирма — поставщик средств защиты для оборонных ведомств.

«Изначально сговор состоялся между Юсуфом Умаровым и Саидом Каландарзодой, — прокомментировал старший прокурор отдела государственных обвинителей ДмитрийТупицын. — Потом они пригласили к соучастию Заира Умарова, который раньше работал у потерпевшего охранником. И, соответственно, знал, что и где в доме расположено».

Суд назначил обвиняемым сроки от 18 лет до 21 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима. Также осужденные должны выплатить пострадавшей стороне по четыре миллиона рублей ущерба, а также оплатить работу адвокатов.

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