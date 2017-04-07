Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Сантехников обяжут работать по ночам
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Депутат Рады: Россия готова отдать Крым Украине
1000 автобусов с призывниками едут на восток ДНР
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Европейские деревья года
15:20 (мск), источник: Volga News

Пожар в здании Реального училища был результатом поджога

Сотрудники МЧС подтвердили, что в здании Самарского реального училища был произведен поджог. Об этом на своей страничке в соцсети сообщила руководитель управления информации и аналитики горадминистрации Елена Рыжкова.

«Передаем документы в полицию», — отметила также она.

В областном ГУ МЧС журналистам информацию об установлении причины пожара в училище отказались подтверждать, предложив отправить запрос, который будет рассмотрен в семидневный срок.

По словам Елены Рыжковой, на сегодня процедура передачи объекта в муниципальную собственность не завершена. Земля, на которой располагается здание реального училища, не передана муниципалитету.

«Вместе с тем администрация города имеет четкую позицию, которая заключается в необходимости сохранения историко-культурного наследия Самары, частью которого, безусловно, является здание Реального училища, — сообщает Елена Рыжкова. — Глава города предложил в перспективе задействовать здание под образовательные цели. Соответствующие переговоры были проведены с региональным министерством образования. Буквально на этой неделе все было согласовано. Кстати, вам не кажется странным, что пожар произошел как раз незадолго до этого, как будто кто-то хотел помешать планам?».

Представитель администрации добавляет, что для проведения работ по восстановлению объекта сейчас производится уточнение сметы с учетом последствий недавнего пожара, и утверждает, что здание не планируется отдавать никаким арендаторам.

Напомним, 24 марта в 14:14 в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания бывшего реального училища на ул. Алексея Толстого, 33. Площадь пожара оценивается в 500 кв. метров. Также известно, что пожар возник на третьем этаже. Сообщалось, что здание не имело должной охраны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пожар в Реальном училище был результатом поджога
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь