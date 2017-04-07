В Кишинёве украли 33 люка
Отсутствие люков приводит к прорывам водопровода, с этой проблемой очень часто сталкивается Apă-Canal Chişinău.
Отсутствие люков приводит к прорывам водопровода, с этой проблемой очень часто сталкивается Apă-Canal Chişinău.
Весна началась для работников Apă-Canalа с частых выездов на место происшествия.
Было устранено 900 аварийных ситуаций, 606 из которых это количество утечек из водопровода, и 645 из канализации.
Всего, в Кишиневе украли 33 крышки от канализационных люков.