В Кишинёве украли 33 люка

Весна началась для работников Apă-Canalа с частых выездов на место происшествия.

Было устранено 900 аварийных ситуаций, 606 из которых это количество утечек из водопровода, и 645 из канализации.

Всего, в Кишиневе украли 33 крышки от канализационных люков.