ДТП в столице: четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке

Авария произошла сегодня утром в столице. Четыре машины столкнулись на перекрестке улиц Михай Витязул и Сфынтул Андрей. На месте ДТП образовалась автомобильная пробка. По предварительной информации никто не пострадал.

Очевидцы сделали фото с места события и опубликовали в социальных сетях.

По словам свидетелей, место, где произошло столкновение очень опасное, потому что там часто случаются аварии.

На место происшествия прибыл экипаж полиции, чтобы установить все обстоятельства ДТП.