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18:36 (мск), источник: Publika.md

ДТП в столице: четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке

Авария произошла сегодня утром в столице. Четыре машины столкнулись на перекрестке улиц Михай Витязул и Сфынтул Андрей.

Источник: Publika.md

Авария произошла сегодня утром в столице. Четыре машины столкнулись на перекрестке улиц Михай Витязул и Сфынтул Андрей. На месте ДТП образовалась автомобильная пробка. По предварительной информации никто не пострадал.

Очевидцы сделали фото с места события и опубликовали в социальных сетях.

По словам свидетелей, место, где произошло столкновение очень опасное, потому что там часто случаются аварии.

На место происшествия прибыл экипаж полиции, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

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