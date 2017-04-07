В центре Екатеринбурга из-за угрозы взрыва остановили трамваи
В вагоне нашли пакет.
В вагоне нашли пакет.
Днем 7 апреля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Ленина — Московской встали трамваи
«Сообщение поступило в полицию в 13.00. Был предпринят комплекс мероприятий — эвакуированы люди, остановлено движение трамваев. Оказалось, что в оставленном пакете находилась одежда. В 16.10 операции был дан отбой, движение трамваев восстановлено», — рассказала «Уралинформбюро» заместитель начальника
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