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15:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В центре Екатеринбурга из-за угрозы взрыва остановили трамваи

В вагоне нашли пакет.

Источник: УралИнформБюро

Днем 7 апреля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Ленина — Московской встали трамваи из-за угрозы взрыва. В одном из вагонов нашли бесхозную сумку.

«Сообщение поступило в полицию в 13.00. Был предпринят комплекс мероприятий — эвакуированы люди, остановлено движение трамваев. Оказалось, что в оставленном пакете находилась одежда. В 16.10 операции был дан отбой, движение трамваев восстановлено», — рассказала «Уралинформбюро» заместитель начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Нина Пелевина.

Сегодня утром из-за подозрительного предмета силовики оцепили ЦПКиО имени Маяковского. Горожан напугала пустая коробка.

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