Семья алиментщиков в Волгоградской области задолжала детям 550 тысяч рублей

Мужчина и женщина не платили по долгам своим детям довольно давно, поэтому у женщины скопился долг в размере 400 тысяч рублей, а у мужчины перед детьми от первого брака — 150 тысяч, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу УФССП РФ по Волгоградской области.

Семья алиментщиков ведет аморальный образ жизни, они нигде не работают и не имеют имущества для погашения долга.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ — «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Эта статья предусматривает три вида наказания: обязательные работы (на срок до 180 часов), исправительные работы (на срок до 1 года), арест (до 3-х месяцев).

Должники по алиментам, отбыв административные или уголовные наказания, часто вставали на путь исправления и начинали помогать своим детям, — оптимистично утверждают в службе судебных приставов.