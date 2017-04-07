Здание диагностического центра было оцеплено из-за подозрительно предмета в Нижнем Новгороде 7 апреля
Здание ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» было оцеплено
Здание ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» было оцеплено
Согласно информации, в 12:10 в полицию поступило сообщение о том, что в районе диагностического у центра по ул. Решетниковская, д. 2 (Нижегородский район) был обнаружен бесхозный черный пакет. После звонка на место происшествия прибыла полиция и службы экстренного реагирования. Через некоторое время выяснилось, что пакет не представляет угрозы и был забыт владельцем на улице случайно. На данный момент оцепление снято.
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Напомним, что после теракта в