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16:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Житель Нижегородской области убил мужчину на могиле отца

Мужчина жестоко избил гражданина Узбекистана на кладбище.

Уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего жителя Ковернинского района, обвиняемого в убийстве иностранца на кладбище, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, на кладбище между деревнями Щеголево и Студенцы мужчина жестоко избил гражданина Узбекистана. Потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник сам сообщил о преступлении полицейским.

Мужчина признал свою вину в убийстве. На допросе он сообщил, что вместе с иностранцем пришел на кладбище, чтобы помянуть своего отца. На могиле они выпили спиртное, а затем поссорились. Злоумышленник обвинил иностранца в том, что он прописал у него своего соотечественника без разрешения. В ходе ссоры, по версии следствия, мужчина совершил убийство.

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