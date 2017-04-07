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16:02 (мск), источник: Интерфакс

В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли тротиловые шашки и гранату

Ранее в СКР заявили о задержании восьми человек по делу о взрыве в метро: шестерых в Петербурге и двоих в Москве.

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — В Москве из квартиры Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к взрыву в петербургском метро, изъяли боеприпасы.

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«В ходе обыска по месту жительства Ортикова обнаружено и изъято две тротиловые шашки, а также граната Ф1», — заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы в пятницу.

Как сообщалось, следствие просит отправить под стражу Ортикова. Сам он заявляет, что не причастен к преступлению.

«Он возражает против ареста, так как не причастен к преступлению, заявляет, что не имеет отношения к делу», — сказал переводчик Ортикова на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Кроме того, по словам адвоката, его подзащитный заявляет, что не имеет отношения к боеприпасам, обнаруженным на квартире, где он живет. «Он заявляет, что изъятые боеприпасы ему не принадлежат», — сказал защитник.

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Подозреваемый является гражданином Таджикистана 1978 года рождения, в Москве работает поваром в кафе.

Ранее в пятницу официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила по уголовному делу о взрыве в метро Петербурга задержаны восемь подозреваемых: шестеро в Петербурге и двое в Москве (в том числе Ортиков).

Накануне Петренко сообщила, что следствие установило нескольких пособников Акбаржона Джалилова, предположительно совершившего теракт в Петербурге.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, в том числе и Джалилов, более 50 получили ранения. На станции «Площадь Восстания» было обнаружено второе не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

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