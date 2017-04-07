В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли тротиловые шашки и гранату

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — В Москве из квартиры Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к взрыву в петербургском метро, изъяли боеприпасы.

«В ходе обыска по месту жительства Ортикова обнаружено и изъято две тротиловые шашки, а также граната Ф1», — заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы в пятницу.

Как сообщалось, следствие просит отправить под стражу Ортикова. Сам он заявляет, что не причастен к преступлению.

«Он возражает против ареста, так как не причастен к преступлению, заявляет, что не имеет отношения к делу», — сказал переводчик Ортикова на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Кроме того, по словам адвоката, его подзащитный заявляет, что не имеет отношения к боеприпасам, обнаруженным на квартире, где он живет. «Он заявляет, что изъятые боеприпасы ему не принадлежат», — сказал защитник.