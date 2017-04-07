В деле против «ТФБ Финанс» появился новый аргумент

На этот раз речь шла о договоре, который был заключен 25 октября 2016 года. В процессе истцом был предъявлен новый веский аргумент, который до этого не всплывал ни на одном из предыдущих заседаний.

Заседание прошло оживленнее, чем все предыдущие. Стороны активно обменивались аргументами и задавили друг другу каверзные вопросы. Итогом заседания стала переданная представителем истца карточка клиента Татфондбанка, которая была выдана истцу 12 декабря 2016 года и содержала в себе сведения об имеющихся на счете в банке трех миллионах рублей.

В самом начале процесса юрист истца заявил о том, что его подопечный был введен в заблуждение сотрудником Татфондбанка, который вместо пролонгации договора пенсионного вклада, отправил средства в доверительное управление «ТФБ Финанс», при этом не пояснив всех деталей и рисков, а лишь пообещав более высокий процент. Истец неоднократно заявлял, что не является специалистом в банковской сфере, а сотрудник банка обещал, что заключен будет обычный вклад с точки зрения страхования.

В свою очередь представитель Татфондбанка и представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) указывали на то, что истец поставил свои подписи под всеми пунктами всех бумаг, связанных с доверительным управлением, в том числе подтвердил свою осведомленность обо всех деталях контракта.