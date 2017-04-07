Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Госсекретарь США обратился к российским властям с призывом
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

В деле против «ТФБ Финанс» появился новый аргумент

(Казань, 7 апреля, «Татар-информ», Айрат Мухамедьяров). Законность договора доверительного управления на сумму 3 млн 199 тыс. рублей с ООО ИК «ТФБ Финанс» была рассмотрена 7 апреля Вахитовским районным судом.

Источник: ИА Татар-информ

На этот раз речь шла о договоре, который был заключен 25 октября 2016 года. В процессе истцом был предъявлен новый веский аргумент, который до этого не всплывал ни на одном из предыдущих заседаний.

Заседание прошло оживленнее, чем все предыдущие. Стороны активно обменивались аргументами и задавили друг другу каверзные вопросы. Итогом заседания стала переданная представителем истца карточка клиента Татфондбанка, которая была выдана истцу 12 декабря 2016 года и содержала в себе сведения об имеющихся на счете в банке трех миллионах рублей.

В самом начале процесса юрист истца заявил о том, что его подопечный был введен в заблуждение сотрудником Татфондбанка, который вместо пролонгации договора пенсионного вклада, отправил средства в доверительное управление «ТФБ Финанс», при этом не пояснив всех деталей и рисков, а лишь пообещав более высокий процент. Истец неоднократно заявлял, что не является специалистом в банковской сфере, а сотрудник банка обещал, что заключен будет обычный вклад с точки зрения страхования.

В свою очередь представитель Татфондбанка и представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) указывали на то, что истец поставил свои подписи под всеми пунктами всех бумаг, связанных с доверительным управлением, в том числе подтвердил свою осведомленность обо всех деталях контракта.

Читайте также
На главу Татфондбанка открыто еще одно уголовное дело

Юрист Татфондбанка также отметил, что внимания заслуживает тот факт, что помимо трех миллионов рублей истец также оставил более 500 тыс. рублей на другом счете в Татфондбанке. По мнению представителя ТФБ данное действие может быть расценено как диверсификация рисков и свидетельствовать об осведомленности о возможных последствиях. В свою очередь, истец сказал, что не объединять вклады ему посоветовал сотрудник банка, а сам он об этом даже не задумывался.

В одном из вопросов к ответчикам, судья Казакова спросила о том, мог ли человек, пришедший в Татфондбанк, знать, что он заключает договор не с банком, а с «ТФБ Финанс» и были ли в банке какие-то рекламные проспекты или другие предметы, привлекающие внимание к тому, что клиент общается с агентом «ТФБ Финанс», а не просто с операционистом Татфондбанка. Представитель ТФБ заявил, что у него нет такой информации, однако по внутренним регламентам операционист должен был прямо сказать кого он представляет и, судя по наличию подписей в договоре, это было им сделано. В свою очередь, представитель АСВ заявил, что внутри отделения, а также у самого операциониста были яркие и заметные рекламные проспекты, имеющие в себе информацию о «ТФБ Финанс». Данное утверждение вызвало бурное отрицание у присутствовавших на заседании слушателей. Одного из них судья даже попросил покинуть зал заседания за неоднократное нарушение правил нахождения в зале суда.

Около часа спустя с начала заседания представитель истца, доказывая, что его подопечного ввели в заблуждение, представил суду карточку клиента Татфондбанка, которую истец получил в кредитной организации 12 декабря 2016 года, в то время как договор доверительного управления был заключен 25 октября 2016 года. В карточке содержалась информация о наличии на счете клиента 3 млн 199 тыс. рублей. Ответчики, по их словам, впервые увидели данный документ и не смогли должным образом отреагировать на его появление, попросив суд отложить рассмотрение для ознакомления с карточкой. Представитель АСВ, в свою очередь, заявил, что этот документ лишь доказывает, что 25 декабря данная сумма была в банке, но никак не доказывает право истца быть кредитором ТФБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуратура РТ: В Черемшане 14 медиков имели подложные дипломы
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли оружие
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь