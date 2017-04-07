На вице-мэра Туапсе завели уголовное дело

Известно, что уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной туапсинской транспортной прокуратурой по обращению организации «Чистый город» о незаконной рубке деревьев.

По версии следствия, Балантаева выдала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» порубочный билет с нарушениями закона. В результате компания вырубила 22 пицундских сосны, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

По данным Генпрокуратуры РФ, ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).