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17:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выстрелившего в пасынка из ружья лискинца приговорили к 20 часам обязательных работ

Охотничье ружье у стрелявшего конфисковали.

Лискинский мировой суд приговорил к 20 часам обязательных работ 64-летнего лискинца, выстрелившего из охотничьего ружья в своего 31-летнего пасынка, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» секретарь судебного участка № 5 Наталья Бессуднова в пятницу, 7 апреля.

Инцидент произошел в Лисках в частном доме по улице по улице 25 лет Октября, где проживали оба участника конфликта, около 19:00 11 сентября 2016 года. Поссорившись с пасынком, отчим схватил охотничье ружье и не целясь выстрелил в сторону парня, чтобы испугать его. Потерпевший в тот же день обратился в полицию.

Злоумышленник признал свою вину в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По его словам, мотивом отчаянного поступка стал давний семейный конфликт. При вынесении приговора суд учел, что ранее лискинец не привлекался к уголовной ответственности. Охотничье ружье у стрелявшего изъяли.

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