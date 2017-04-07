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19:54 (мск), источник: РИА Новости

«Эрмитаж» признали потерпевшим по делу о хищении

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Эрмитаж» признан потерпевшим по делу о хищении средств при строительстве новых зданий музея, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы культурного учреждения.

Источник: РИА "Новости"

«Получен процессуальный статус потерпевшей сторону по делу о мошенничестве в особо крупном размере при реализации контрактов по Запасному дому “Эрмитажа” — так называемому делу (замдиректора музея Михаила) Новикова», — сказала адвокат.

По ее словам, 29 марта в рамках этого расследования ФСБ России провела обыски в офисе строительной службы «Эрмитажа».

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«Мы начинаем анализировать юридические аспекты, связанные с фабулой данного уголовного дела. Это непростой процесс, поскольку Михаил Иванович Новиков и находившиеся под его руководством службы были совершенно автономны в своем существовании и практически не затрагивали текущую деятельность музея, касаясь взаимоотношений с подрядчиками, а также различными органами госвласти», — отметила Шатихина.

Кроме того, по ее словам, сами строительные и реставрационные работы, явившиеся поводом данного уголовного дела, требуют экспертного анализа.

«Эрмитажем здания приняты, эксплуатируются в той или иной степени, подрядчиком проводятся различные гарантийные доработки. В ближайшее время, вероятнее всего, начнутся процессуальные действия с участием его представителей», — отметила адвокат, заверив, что Эрмитаж активно сотрудничает со следствием.

При этом собеседница заверила, что расследование не вносит сложностей в работу музея, все идет в рабочем порядке.

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