Убийство Кристины Пархоменко: дело сдвинулось с мертвой точки

Убийство восьмиклассницы Кристины Пархоменко в конце ноября прошлого года потрясло не только Страшены, но и всю Молдову. Тело девочки было найдено спустя пять дней после того, как она пропала. Полиция подозревает в совершении убийства несовершеннолетней четверых подростков 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней после того, как было найдено тело девочки. Их сразу поместили в следственный изолятор. Третий, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за совершенное преступление, отделался штрафом.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Прокуроры Страшен закончили процессуальные действия по уголовному делу о жестоком убийстве 14-летней Кристины Пархоменко и передали его в суд. Информацию Sputnik подтвердил прокурор Страшенского района Александр Рацэ.

В январе этого года в Молдову экстрадировали четвертого подозреваемого. Речь идет о 17-летнем молодом человеке. Самый старший фигурант этого дела был задержан в момент пересечения румыно-венгерской границы.

«Все процессуальные действия мы уже закончили. Сегодня уголовное дело отправлено в Страшенский суд. Состав суда определится в течение 10 дней, тогда и будет принято решение о дате первого заседания», — сказал Рацэ.

По его словам, прокуроры получили результаты психиатрической экспертизы и представили их как потерпевшей стороне, так и обвиняемым.

«Все фигуранты этого дела признаны вменяемыми», — подчеркнул прокурор.

Он также сообщил о том, что по причине несовершеннолетнего возраста подозреваемых максимальное наказание для них может составить до десяти лет тюрьмы в соответствии с нормами Уголовного кодекса.

«Мы, конечно, будем требовать максимального наказания для них, но все зависит от доказательств, которые будут представлены в суде, и от поведения обвиняемых. Если бы они были совершеннолетними, им грозило бы пожизненное заключение или до 20 лет тюрьмы», — отметил государственный обвинитель.

Ранее пресса писала, что у самого младшего фигуранта этого дела есть якобы съемка момента убийства Кристины Пархоменко.

«Тринадцатилетний подросток будет проходить по делу свидетелем. Это только версия потерпевшей стороны, что у него был мобильный телефон, в котором якобы есть видеосъемка момента убийства. Когда мы его дополнительно допросили, то никаких конкретных данных не было», — сказал прокурор.

По его словам, ни у подростка, ни у его родителей и брата никогда не было мобильных телефонов. «У них дома нет даже компьютера. В ходе дополнительного допроса он отрицал, что у него есть такая съемка. Если бы это было так, то, конечно, это было бы нам на руку. Прокурорам было бы намного легче доказать вину», — отметил Рацэ.