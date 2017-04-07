Парня, изрезавшего девушку в уфимском магазине, не накажут

16-летнему подростку, устроившему резню в круглосуточном магазине рекомендовали принудительное лечение в психиатрической клинике.

Напомним, что инцидент случился еще 10 января. Неадекватный парень зашел в продуктовый магазин и напал с ножом на двух сотрудниц. Обеих женщин госпитализировали — их удалось спасти. Подростка задержали оперативники Росгвардии.