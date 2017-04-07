Парня, изрезавшего девушку в уфимском магазине, не накажут
У него диагностировали психическое расстройство.
У него диагностировали психическое расстройство.
16-летнему подростку, устроившему резню в круглосуточном магазине рекомендовали принудительное лечение в психиатрической клинике.
Напомним, что инцидент случился еще 10 января. Неадекватный парень зашел в продуктовый магазин и напал с ножом на двух сотрудниц. Обеих женщин госпитализировали — их удалось спасти. Подростка задержали оперативники Росгвардии.
— У подростка диагностировали серьезное хроническое заболевание психики. Он не мог осознавать общественную своих действий. Ему рекомендовали лечение в специализированной медицинской клиники. Уголовное дело передали в суд, — рассказали в