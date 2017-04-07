В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра, сообщает местное издание Aftonbladet. По предварительным данным, погибли как минимум три человека.
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра, сообщает местное издание Aftonbladet. По предварительным данным, погибли как минимум три человека.
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает местное издание Aftonbladet. Полиция получила сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени. Поступавшие ранее данные о стрельбе на месте происшествия пока не подтвердились, уточняют в ведомстве.
Reuters уточняет со ссылкой на заявление официального представителя местной полиции, что в результате происшествия погибли три человека.
Жертв может быть больше, сообщил корреспондент радиостанции SverigeRadio.
Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак
Корреспондент Aftonbladet сообщает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты. Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта. «Это не шутка», — предупреждают офицеры полиции, сообщает корреспондент издания.
Очевидцы с места событий рассказали изданию, что люди разбегались с места событий, спасая свою жизнь.
На месте работают медики, корреспондент SverigeRadio сообщил, что видел как минимум пять карет скорой помощи.
Корреспондент Aftonbladet сообщил, что полиция просит владельцев магазинов в торговом центре и рядом с местом происшествия не покидать рабочие места. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что не исключается версия с терактом.
Полиция призывает жителей города воздержаться от посещения центра города.
Грузовик принадлежит пивоваренной компании Spendrups, передает Aftonbladet. Владельцы компании сообщили изданию о том, что у них нет связи с водителем грузовика. По данным Expressen, грузовик был угнан от ресторана ранее днем.
Источники издания Aftonbladet в правоохранительных органах Стокгольма также сообщают о перестрелке на станции метро Fridhemsplan, официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, то же издание со ссылкой на свои источники сообщает о том, что прекращено все железнодорожное сообщение в городе.
Телеканал SVT сообщает, что полиция оцепила здание парламента и королевский дворец.
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