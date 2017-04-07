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16:22 (мск), источник: РБК

В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра

В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра, сообщает местное издание Aftonbladet. По предварительным данным, погибли как минимум три человека.

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10
фотографий
10
фотографий

В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает местное издание Aftonbladet. Полиция получила сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени. Поступавшие ранее данные о стрельбе на месте происшествия пока не подтвердились, уточняют в ведомстве.

Reuters уточняет со ссылкой на заявление официального представителя местной полиции, что в результате происшествия погибли три человека.

Источник: Reuters

Жертв может быть больше, сообщил корреспондент радиостанции SverigeRadio.

Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак
Корреспондент радиостанции SverigeRadio

Корреспондент Aftonbladet сообщает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты. Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта. «Это не шутка», — предупреждают офицеры полиции, сообщает корреспондент издания.

Очевидцы с места событий рассказали изданию, что люди разбегались с места событий, спасая свою жизнь.

На месте работают медики, корреспондент SverigeRadio сообщил, что видел как минимум пять карет скорой помощи.

Источник: Reuters

Корреспондент Aftonbladet сообщил, что полиция просит владельцев магазинов в торговом центре и рядом с местом происшествия не покидать рабочие места. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что не исключается версия с терактом.

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Пресс-служба транспортной компании Storstockholms Lokaltrafik, которая управляет работой общественного транспорта Стокгольма, сообщила о закрытии метрополитена столицы Швеции.

Полиция призывает жителей города воздержаться от посещения центра города.

Грузовик принадлежит пивоваренной компании Spendrups, передает Aftonbladet. Владельцы компании сообщили изданию о том, что у них нет связи с водителем грузовика. По данным Expressen, грузовик был угнан от ресторана ранее днем.

Источники издания Aftonbladet в правоохранительных органах Стокгольма также сообщают о перестрелке на станции метро Fridhemsplan, официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, то же издание со ссылкой на свои источники сообщает о том, что прекращено все железнодорожное сообщение в городе.

Телеканал SVT сообщает, что полиция оцепила здание парламента и королевский дворец.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен сообщил во время пресс-конференции, что подозреваемый арестован, передает Expressen.

Швеция подверглась нападению. Все указывает на то, что был совершен теракт
Стефан Лёвен
Премьер-министр Швеции
Грузовик врезался в людей в Стокгольме
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