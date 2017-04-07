В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра

В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает местное издание Aftonbladet. Полиция получила сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени. Поступавшие ранее данные о стрельбе на месте происшествия пока не подтвердились, уточняют в ведомстве. Reuters уточняет со ссылкой на заявление официального представителя местной полиции, что в результате происшествия погибли три человека.

Жертв может быть больше, сообщил корреспондент радиостанции SverigeRadio.

Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак

Корреспондент Aftonbladet сообщает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты. Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта. «Это не шутка», — предупреждают офицеры полиции, сообщает корреспондент издания.

Очевидцы с места событий рассказали изданию, что люди разбегались с места событий, спасая свою жизнь.

На месте работают медики, корреспондент SverigeRadio сообщил, что видел как минимум пять карет скорой помощи.