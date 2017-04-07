Басманный суд арестовал фигуранта дела о взрыве в метро Петербурга

«Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Ортикова меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в постановлении судьи Елены Ленской, оглашенном в пятницу.

В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли тротиловые шашки и гранату

Как выяснилось на заседании, Содик Ортиков, 1978 года рождения, является гражданином Таджикистана, где и прописан, женат, имеет ребенка, работает поваром в кафе «Лесное» в поселке Лесной Одинцовского района Подмосковья.

На заседании следователь сообщил, что по делу о взрыве в метро Петербурга у следствия появилась информация о возможной причастности Ортикова к преступлению.

После того, как сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском на квартиру подозреваемого, то обнаружили там пистолет Макарова, две тротиловые шашки, а также гранату Ф-1.