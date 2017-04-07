Басманный суд арестовал фигуранта дела о взрыве в метро Петербурга
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы санкционировал арест Содика Ортикова, предполагаемого пособника террориста, устроившего взрыв в метро
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы санкционировал арест Содика Ортикова, предполагаемого пособника террориста, устроившего взрыв в метро
«Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Ортикова меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в постановлении судьи Елены Ленской, оглашенном в пятницу.
Как выяснилось на заседании, Содик Ортиков, 1978 года рождения, является гражданином Таджикистана, где и прописан, женат, имеет ребенка, работает поваром в кафе «Лесное» в поселке Лесной Одинцовского района Подмосковья.
На заседании следователь сообщил, что по делу о взрыве в метро Петербурга у следствия появилась информация о возможной причастности Ортикова к преступлению.
После того, как сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском на квартиру подозреваемого, то обнаружили там пистолет Макарова, две тротиловые шашки, а также гранату Ф-1.
По мнению следователя, никакая иная, кроме ареста, мера пресечения не обеспечит беспрепятственного производства по делу, так подозреваемый, осознавая тяжесть инкриминируемого ему преступления, может попытаться скрыться.
В свою очередь, Ортиков заявил, что не имеет к изъятому никакого отношения, а предметы принадлежат его знакомому, который жил вместе с ним, а теперь уехал на родину. По словам подозреваемого, он даже не служил в армии. Несмотря на предоставленного переводчика, Ортиков пытался самостоятельно высказывать свою позицию по делу, но ключевые моменты за него объяснял защитник.
Прокурор поддержал позицию следователя, посчитав требуемую меру пресечения обоснованной, учитывая все материалы дела.