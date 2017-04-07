Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Во время удара США на сирийской базе находились военные России
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
«Жизнь разделилась на две части»: муж погибшей в метро
Самойлова пошла на «пластику» ради «Евровидения»
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Европейские деревья года
10Последствия циклона «Дебби»
16:44 (мск), источник: Интерфакс

Басманный суд арестовал фигуранта дела о взрыве в метро Петербурга

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы санкционировал арест Содика Ортикова, предполагаемого пособника террориста, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент «Интерфакса».

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Ортикова меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в постановлении судьи Елены Ленской, оглашенном в пятницу.

Читайте также
В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли тротиловые шашки и гранату

Как выяснилось на заседании, Содик Ортиков, 1978 года рождения, является гражданином Таджикистана, где и прописан, женат, имеет ребенка, работает поваром в кафе «Лесное» в поселке Лесной Одинцовского района Подмосковья.

На заседании следователь сообщил, что по делу о взрыве в метро Петербурга у следствия появилась информация о возможной причастности Ортикова к преступлению.

После того, как сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском на квартиру подозреваемого, то обнаружили там пистолет Макарова, две тротиловые шашки, а также гранату Ф-1.

Фоторепортаж
Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге

По мнению следователя, никакая иная, кроме ареста, мера пресечения не обеспечит беспрепятственного производства по делу, так подозреваемый, осознавая тяжесть инкриминируемого ему преступления, может попытаться скрыться.

В свою очередь, Ортиков заявил, что не имеет к изъятому никакого отношения, а предметы принадлежат его знакомому, который жил вместе с ним, а теперь уехал на родину. По словам подозреваемого, он даже не служил в армии. Несмотря на предоставленного переводчика, Ортиков пытался самостоятельно высказывать свою позицию по делу, но ключевые моменты за него объяснял защитник.

Прокурор поддержал позицию следователя, посчитав требуемую меру пресечения обоснованной, учитывая все материалы дела.

Теракт в петербургском метро
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Петербургского террориста могли использовать как «живую бомбу» без его ведома
Опознаны все погибшие в результате теракта в петербургском метро
Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге
 Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Правление Сбербанка не утвердило назначение Марианны Максимовской
Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь