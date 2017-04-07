Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком в центре Стокгольма

«Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака», — приводят они слова премьера, сказанные в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Стокгольме. Инцидент произошел на популярной пешеходной улице Дроттнингатан (Drottninggatan). По некоторой информации, грузовик позже врезался в магазин. На фотографиях с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно, что кабина грузовика загорелась.

Шведская радиостанция Sveriges сообщила о трех погибших в результате наезда. Также СМИ сообщают о пострадавших, но их число не называется. С месте происшествия машины «скорой» увозят людей.