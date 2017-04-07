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17:10 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком в центре Стокгольма

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент с въехавшим в толпу людей грузовиком терактом, сообщили в пятницу местные СМИ.

Источник: AFP 2017

«Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака», — приводят они слова премьера, сказанные в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Стокгольме. Инцидент произошел на популярной пешеходной улице Дроттнингатан (Drottninggatan). По некоторой информации, грузовик позже врезался в магазин. На фотографиях с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно, что кабина грузовика загорелась.

Шведская радиостанция Sveriges сообщила о трех погибших в результате наезда. Также СМИ сообщают о пострадавших, но их число не называется. С месте происшествия машины «скорой» увозят людей.

Грузовик врезался в людей в Стокгольме
Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
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