Петербуржца, столкнувшего друга под поезд, оставили под арестом
Адвокат обвиняемого утверждает, что к гибели привела неудачная шутка.
Адвокат обвиняемого утверждает, что к гибели привела неудачная шутка.
Суд не освободил
Смольнинский районный суд преступил к рассмотрению дела Умара Маматалиева, который столкнул мужчину под поезд в метро на станции «Площадь Александра Невского-2».
Через переводчика подозреваемый уверял, что раскаялся и скрываться не будет. Однако суд решил оставить мужчину под арестом в виду тяжести совершенного преступления.
На решение повлияло и то, что у обвиняемого иностранное гражданство и нет постоянной регистрации в Петербург.
По словам адвоката, у Маматалиева не было умысла. Погибший был его хорошим другом. До этого они
Напомним, инцидент произошел в петербургском метро 10 января. Как считает следствие, мужчина толкнул своего друга на рельсы перед приближающимся поездов. В результате тот погиб на месте происшествия.