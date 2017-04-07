Петербуржца, столкнувшего друга под поезд, оставили под арестом

Суд не освободил из-под стражи мужчину, подозреваемого в убийстве друга, сообщает «Петербургский дневник».

Смольнинский районный суд преступил к рассмотрению дела Умара Маматалиева, который столкнул мужчину под поезд в метро на станции «Площадь Александра Невского-2».

Через переводчика подозреваемый уверял, что раскаялся и скрываться не будет. Однако суд решил оставить мужчину под арестом в виду тяжести совершенного преступления.

На решение повлияло и то, что у обвиняемого иностранное гражданство и нет постоянной регистрации в Петербург.

По словам адвоката, у Маматалиева не было умысла. Погибший был его хорошим другом. До этого они где-то отдыхали, а на станции начали дурачиться. К гибели привела неудачная шутка.

Напомним, инцидент произошел в петербургском метро 10 января. Как считает следствие, мужчина толкнул своего друга на рельсы перед приближающимся поездов. В результате тот погиб на месте происшествия.