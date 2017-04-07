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17:14 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде очередная маршрутка попала в ДТП

7 апреля около 16:00 в Волгограде на улице Маршала Еременко, на подъезде к перекрестку с проспектом Металлургов, произошло ДТП.

Источник: vk.com/ghest_volgograd

По словам очевидцев, маршрутное такси № 8а столкнулось с автомобилем «Шевроле Кобальт».

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет, но следствием её стала серьезная автомобильная пробка. Транспорт, следующий в попутном направлении, вынужден объезжать столкнувшиеся автомобили по встречной полосе.

Отметим, что чрезвычайные происшествия с маршрутками в Волгограде происходят регулярно. Предыдущий печальный инцидент был зарегистрирован 5 апреля.

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