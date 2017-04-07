Полиция Швеции задержала подозреваемого в теракте в Стокгольме
Об аресте подозреваемого сообщил
Об аресте подозреваемого сообщил
Шведские полицейские задержали человека, которого подозревают в том, что именно он был за рулем грузовика, врезавшегося в пятницу в толпу возле торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает издание Expressen со ссылкой на
В свою очередь издание Aftonbladet сообщило со ссылкой на очевидцев о том, что полицейские задержали подозреваемого на улице Улофа Пальме, неподалеку от места трагедии, жертвами которой стали несколько человек.
Пивоваренная компания Spendrups, которой принадлежил грузовик, заявила, что машина была угнана сегодня утром, когда на ней развозили пиво по торговым точкам.
«Когда пиво было доставлено в ресторан Caliente,
О личности задержанного пока ничего не известно. Источники Aftonbladet сообщают, что в момент атаки на прохожих на водителе грузовика была надета скрывающая его лицо балаклава.
По данным источников TT в полиции, жертвами нападения стали как минимум три человека и еще восемь получили ранения.
«На Швецию напали. Всё указывает на то, что это террористический акт», — заявил Лёвен на
Король Швеции Карл XVI Густав в своем обращении к нации заявил, что он, как и вся королевская семья, встревожен информацией о нападении.
Мысленно мы вместе с жертвами и их семьями
В 2016—2017 годах жертвами громких терактов стали жители и гости
«Здесь работает часовой механизм. То в одной, то в другой стране происходят схожие атаки, чтобы посеять панику, страх от угрозы терроризма. Нашим силовикам надо делать выводы и объединять усилия с коллегами из других стран против международного терроризма», — заявил РБК