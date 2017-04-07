Полиция Швеции задержала подозреваемого в теракте в Стокгольме

В свою очередь издание Aftonbladet сообщило со ссылкой на очевидцев о том, что полицейские задержали подозреваемого на улице Улофа Пальме, неподалеку от места трагедии, жертвами которой стали несколько человек.

Шведские полицейские задержали человека, которого подозревают в том, что именно он был за рулем грузовика, врезавшегося в пятницу в толпу возле торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает издание Expressen со ссылкой на премьер-министра страны Стефан Лёвена.

В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра

Пивоваренная компания Spendrups, которой принадлежил грузовик, заявила, что машина была угнана сегодня утром, когда на ней развозили пиво по торговым точкам.

«Когда пиво было доставлено в ресторан Caliente, кто-то запрыгнул в кабину, пока водитель занимался разгрузкой, и уехал», — пояснил представитель Spendrups агентству новостей TT.

О личности задержанного пока ничего не известно. Источники Aftonbladet сообщают, что в момент атаки на прохожих на водителе грузовика была надета скрывающая его лицо балаклава.

По данным источников TT в полиции, жертвами нападения стали как минимум три человека и еще восемь получили ранения. Премьер-министр Лёвен уже назвал происшедшее терактом.

«На Швецию напали. Всё указывает на то, что это террористический акт», — заявил Лёвен на пресс-конференции (цитата по The Local).

Король Швеции Карл XVI Густав в своем обращении к нации заявил, что он, как и вся королевская семья, встревожен информацией о нападении.