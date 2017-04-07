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17:32 (мск), источник: РБК

Полиция Швеции задержала подозреваемого в теракте в Стокгольме

Об аресте подозреваемого сообщил премьер-министром страны Стефан Лёвен, назвавший таран грузовиком толпы в центре Стокгольма терактом.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Шведские полицейские задержали человека, которого подозревают в том, что именно он был за рулем грузовика, врезавшегося в пятницу в толпу возле торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает издание Expressen со ссылкой на премьер-министра страны Стефан Лёвена.

В свою очередь издание Aftonbladet сообщило со ссылкой на очевидцев о том, что полицейские задержали подозреваемого на улице Улофа Пальме, неподалеку от места трагедии, жертвами которой стали несколько человек.

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Пивоваренная компания Spendrups, которой принадлежил грузовик, заявила, что машина была угнана сегодня утром, когда на ней развозили пиво по торговым точкам.

«Когда пиво было доставлено в ресторан Caliente, кто-то запрыгнул в кабину, пока водитель занимался разгрузкой, и уехал», — пояснил представитель Spendrups агентству новостей TT.

О личности задержанного пока ничего не известно. Источники Aftonbladet сообщают, что в момент атаки на прохожих на водителе грузовика была надета скрывающая его лицо балаклава.

По данным источников TT в полиции, жертвами нападения стали как минимум три человека и еще восемь получили ранения. Премьер-министр Лёвен уже назвал происшедшее терактом.

«На Швецию напали. Всё указывает на то, что это террористический акт», — заявил Лёвен на пресс-конференции (цитата по The Local).

Король Швеции Карл XVI Густав в своем обращении к нации заявил, что он, как и вся королевская семья, встревожен информацией о нападении.

Мысленно мы вместе с жертвами и их семьями
Карл XVI Густав
Король Швеции

В 2016—2017 годах жертвами громких терактов стали жители и гости Санкт-Петербурга, Лондона, Берлина, Ниццы и Брюсселя.

«Здесь работает часовой механизм. То в одной, то в другой стране происходят схожие атаки, чтобы посеять панику, страх от угрозы терроризма. Нашим силовикам надо делать выводы и объединять усилия с коллегами из других стран против международного терроризма», — заявил РБК вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Алексей Филатов.

Грузовик врезался в людей в Стокгольме
Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
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