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17:33 (мск), источник: РИА Крым

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с фурой и машиной «Крымавтодора»

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Водитель грузовика Renault, двигаясь по трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, отвлекся на зеркало заднего вида, в результате чего допустил столкновение с «ГАЗелью», принадлежащего «Крымавтодору». Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в УГИБДД МВД РФ по Крыму.

«Перед фурой двигался легковой автомобиль, который начал обгон микроавтобуса “ГАЗель”. Как поясняет водитель грузовика, он посмотрел в зеркало заднего вида и протаранил прицеп, который тянула “ГАЗель”, которая ехала с минимальной скоростью, видимо, вели ремонтные работы. В результате столкновения из микроавтобуса вылетело два человека. По последним данным, два человека получили травмы, один погиб», — рассказали в ведомстве.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), столкновение длинномера и автомобиля «Крыматодора» произошло на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь в пятницу около 16.00. В результате пострадали два человека, еще один погиб.

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