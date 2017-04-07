В ГИБДД рассказали подробности ДТП с фурой и машиной «Крымавтодора»

«Перед фурой двигался легковой автомобиль, который начал обгон микроавтобуса “ГАЗель”. Как поясняет водитель грузовика, он посмотрел в зеркало заднего вида и протаранил прицеп, который тянула “ГАЗель”, которая ехала с минимальной скоростью, видимо, вели ремонтные работы. В результате столкновения из микроавтобуса вылетело два человека. По последним данным, два человека получили травмы, один погиб», — рассказали в ведомстве.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), столкновение длинномера и автомобиля «Крыматодора» произошло на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь в пятницу около 16.00. В результате пострадали два человека, еще один погиб.