В ГИБДД рассказали подробности ДТП с фурой и машиной «Крымавтодора»
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Водитель грузовика Renault, двигаясь по трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Водитель грузовика Renault, двигаясь по трассе
«Перед фурой двигался легковой автомобиль, который начал обгон микроавтобуса “ГАЗель”. Как поясняет водитель грузовика, он посмотрел в зеркало заднего вида и протаранил прицеп, который тянула “ГАЗель”, которая ехала с минимальной скоростью, видимо, вели ремонтные работы. В результате столкновения из микроавтобуса вылетело два человека. По последним данным, два человека получили травмы, один погиб», — рассказали в ведомстве.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), столкновение длинномера и автомобиля «Крыматодора» произошло на трассе