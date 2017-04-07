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18:08 (мск), источник: Интерфакс

Арестован второй подозреваемый по делу о теракте в метро Петербурга

Отправлен под стражу 23-летний уроженец Киргизии Ибрагибжон Ерматов.

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Невский районный суд Петербурга отправил под стражу второго из задержанных накануне подозреваемых в рамках расследования дела о теракте в метро северной столицы.

Как передал корреспондент «Интерфакса», 23-летний уроженец Киргизии Ибрагибжон Ерматов имеет среднее образование, холост, работал подсобным рабочим, ремонтировал квартиры. Регистрация в Петербурге — до 8 июня 2017 года.

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Перед началом заседания, беседуя с журналистами, он сказал, что работал с Акбаржоном Джалиловым (предполагаемый смертник — ИФ) в одной компании. Жил в квартире на Товарищеском проспекте. Откуда там самодельное взрывное устройство, не знает.

Между тем следователь, ходатайствуя об аресте, сообщил, что Ерматов официально не работает, устойчивых социальных связей не имеет, что дает ему основание скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. По мнению следователя, он может вступить в контакт с соучастниками, которые в настоящее время не установлены. По данным СКР, Ерматов в Петербурге живет с братом. Родители — в Киргизии.

Суд постановил арестовать Ерматова.

Ранее был арестован Азамжон Махмудов, также живший в квартире на Товарищеском проспекте.

В Невском районном суде в пятницу ожидается арест ещё четверых.

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