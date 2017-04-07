Ницца, Берлин, Иерусалим: грузовики как оружие террористов
7 апреля в Стокгольме грузовик въехал в толпу прохожих.
7 апреля в Стокгольме грузовик въехал в толпу прохожих.
В Швеции 7 апреля совершен теракт. Грузовик на скорости врезался в толпу прохожих. Происшествие случилось на главной пешеходной улице Стокгольма. Автомобиль остановился, въехав в витрину одного из магазинов. По предварительным данным, в результате трагедии погибли три человека.
О случаях, когда террористы использовали для атаки граждан не оружие, а грузовики — в справке «Известий».
Иерусалим, январь 2017 года.
8 января в центре Иерусалима грузовик въехал в группу военных. В результате теракта четверо погибли, еще 15 человек получили ранения.
Инцидент произошел неподалеку от популярной среди туристов прогулочной площадки Армон
Солдаты из толпы застрелили водителя.
Берлин, декабрь 2016 года.
19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина. Инцидент произошел неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац. Автомобиль, загруженный стальными конструкциями, проехал между торговыми лавками и врезался в толпу людей — 12 человек погибли, около 50 получили ранения.
Сразу же после теракта водитель попытался скрыться. Один из свидетелей постарался догнать беглеца, но тому удалось оторваться от погони. Спустя некоторое время был пойман подозреваемый в преступлении, однако его отпустили
В грузовике были найдены документы, мобильный телефон и обнаружены отпечатки водителя. Была установлена личность преступника, и уже 21 декабря он был объявлен в международный розыск. Затем 23 декабря террорист был замечен на севере Милана. Местные полицейские попросили его предъявить документы, после чего началась стрельба. В результате перестрелки один из сотрудников правопорядка был ранен, а преступник — убит.
Ницца, июль 2016 года.
14 июля 2016 года грузовой автомобиль въехал в толпу людей, праздновавшую в Ницце День взятия Бастилии. 86 человек погибли, 308 получили ранения. Ответственность за теракт взяла террористическая организация ИГ (запрещена в России).
Трагедия случилась на Английской набережной, когда собравшиеся на Лазурном берегу граждане наблюдали за фейерверком. Сразу после окончания салюта грузовик въехал в толпу на скорости 60−70 км/ч. Проехав 2 километра, водитель остановился и начал стрелять по прохожим и полиции, которая в свою очередь открыла огонь по автомобилю. Стрелок впоследствии был ликвидирован, а в кабине грузовика были обнаружены пистолет, муляж огнестрельного оружия, гранаты и документ, удостоверяющий личность террориста.