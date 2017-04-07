Ницца, Берлин, Иерусалим: грузовики как оружие террористов

Источник: AP 2017

В Швеции 7 апреля совершен теракт. Грузовик на скорости врезался в толпу прохожих. Происшествие случилось на главной пешеходной улице Стокгольма. Автомобиль остановился, въехав в витрину одного из магазинов. По предварительным данным, в результате трагедии погибли три человека. О случаях, когда террористы использовали для атаки граждан не оружие, а грузовики — в справке «Известий». Иерусалим, январь 2017 года. 8 января в центре Иерусалима грузовик въехал в группу военных. В результате теракта четверо погибли, еще 15 человек получили ранения. Инцидент произошел неподалеку от популярной среди туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

Автомобиль врезался в военнослужащих, когда те выходили из автобуса, после чего дал задний ход и переехал упавших

Солдаты из толпы застрелили водителя. Берлин, декабрь 2016 года.

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19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина. Инцидент произошел неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац. Автомобиль, загруженный стальными конструкциями, проехал между торговыми лавками и врезался в толпу людей — 12 человек погибли, около 50 получили ранения. Сразу же после теракта водитель попытался скрыться. Один из свидетелей постарался догнать беглеца, но тому удалось оторваться от погони. Спустя некоторое время был пойман подозреваемый в преступлении, однако его отпустили из-за недостатка улик. В грузовике были найдены документы, мобильный телефон и обнаружены отпечатки водителя. Была установлена личность преступника, и уже 21 декабря он был объявлен в международный розыск. Затем 23 декабря террорист был замечен на севере Милана. Местные полицейские попросили его предъявить документы, после чего началась стрельба. В результате перестрелки один из сотрудников правопорядка был ранен, а преступник — убит. Ницца, июль 2016 года.

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