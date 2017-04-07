Все погибшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга опознаны
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Все погибшие при взрыве в метро в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Все погибшие при взрыве в метро в
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв.
Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого