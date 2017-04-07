Правоохранители предотвратили убийство экс-вице-премьера Молдовы, — Аваков
Национальная полиция вместе с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой предотвратили убийство политика и бизнесмена из Молдовы.
Национальная полиция вместе с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой предотвратили убийство политика и бизнесмена из Молдовы.
Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в Харькове, — сообщает «112.ua».
«В 14:00 мы реализовали международную операцию, которую проводили совместно с Министерством внутренних дел Молдовы, по предотвращению заказного убийства бывшего
Председатель Национальной полиции Сергей Князев, который тоже вышел на брифинг, уточнил, что операция проходила в Киеве и Кишиневе. В столице Украины задержали исполнителей, а в столице Молдовы — организаторов.
Аваков оговорился, называя фамилию молдавского политика. По данным LB.ua, говорится о Владе Плахотнюке, лидере Демократической партии Молдовы.
Напомним, в Луганской обл. Аваков ввел в эксплуатацию изолятор временного содержания (ИВС), который строился 22 года.