«Дикси» на Стахановцев эвакуировали из-за сумки с проводами

Как стало известно «Фонтанке», вечером в пятницу в магазин в доме 10 по улице Стахановцев зашел мужчина с портфелем в руках. Кроме покупки продуктов, петербуржцу понадобилось зарядить телефон, что он и сделал: воткнул его в розетку, сам аппарат положил внутрь саквояжа и все это оставил лежать в магазине, пока ходил между рядов.

Бдительные горожане заметили подозрительный предмет с торчащими из него с проводами и позвонили в полицию. Пока прибывший наряд начал эвакуацию, нашелся хозяин «заминированной» котомки/авоськи.