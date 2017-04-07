Полиция опубликовала фото подозреваемого в теракте в Стокгольме

По данным Expressen, подозреваемого разыскивает полиция. Как отмечает издание, мужчина был сфотографирован, когда он двигался к центру города.

Грузовик врезался в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан в пятницу, 7 апреля. По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере три человека, восемь получили ранения. Премьер-министр страны Стефан Лёвен назвал произошедшее терактом.

По данным издания Aftonbladet грузовик, который был использован для наезда на людей, был угнан и принадлежал транспортной компании Spendrups. В Стокгольме после инцидента было закрыто метро и остановлены все поезда, которые едут в город и из него.