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20:01 (мск), источник: РБК

Полиция опубликовала фото подозреваемого в теракте в Стокгольме

Норвежские издания Expressen и Aftonbladet опубликовали фотографию подозреваемого, который был за рулем грузовика, въехавшего в людей около торгового центра в Стокгольме. Фото было представлено полицией.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

По данным Expressen, подозреваемого разыскивает полиция. Как отмечает издание, мужчина был сфотографирован, когда он двигался к центру города.

Грузовик врезался в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан в пятницу, 7 апреля. По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере три человека, восемь получили ранения. Премьер-министр страны Стефан Лёвен назвал произошедшее терактом.

По данным издания Aftonbladet грузовик, который был использован для наезда на людей, был угнан и принадлежал транспортной компании Spendrups. В Стокгольме после инцидента было закрыто метро и остановлены все поезда, которые едут в город и из него.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
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