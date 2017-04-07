В Мьянме перевернулся паром, погибли не меньше 20 человек

По данным полиции, на борту парома находились более 40 человек.

Власти начали расследование инцидента.

Как сообщает агентство Рейтер, на борту находились около 60 человек — гостей свадьбы. Судно столкнулось с грузовым кораблем и затонуло. 27 человек удалось спасти. Поиски пассажиров еще продолжаются.