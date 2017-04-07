Суд арестовал всех подозреваемых по делу о теракте в метро Петербурга
Арестованы все восемь человек, подозреваемые по делу о теракте в метро
Арестованы все восемь человек, подозреваемые по делу о теракте в метро
«Сегодня по ходатайству следствия суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении 8 ранее задержанных лиц: Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова», — сообщила официальный представитель Следственого комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Басманный суд Москвы санкционировал арест до 3 июня Содика Ортикова и Шахисты Каримовоа, передает корреспондент РБК из зала суда.
По данным СК, все эти люди были задержаны в Москве и
Роль каждого из соучастников преступления устанавливается.
Ранее 7 апреля газета «Коммерстантъ» со ссылкой на источник сообщала о том, что среди задержанных по обвинению в совершении теракта в метро
Согласно этой версии, Джалилов, располагая российским паспортом, должен был занести в метро два самодельных взрывных устройства, которые можно было привести в действие, нажав кнопку. Как полагает следствие, одну бомбу должен был взорвать Джалилов, а вторую — его сообщник, который по неизвестной причине на встречу в метро не явился. Тогда Джалилов, оставив второе взрывное устройство на «Площади Восстания», сел в поезд и привел в действие устройство, которое было при нем. В результате погибли 14 человек, включая Джалилова, 62 человека пострадали.