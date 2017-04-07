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22:14 (мск), источник: РБК

Суд арестовал всех подозреваемых по делу о теракте в метро Петербурга

Арестованы все восемь человек, подозреваемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

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20
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«Сегодня по ходатайству следствия суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении 8 ранее задержанных лиц: Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова», — сообщила официальный представитель Следственого комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Басманный суд Москвы санкционировал арест до 3 июня Содика Ортикова и Шахисты Каримовоа, передает корреспондент РБК из зала суда.

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По данным СК, все эти люди были задержаны в Москве и Санкт-Петербурге накануне, 6 апреля, совместно с ФСБ и МВД России. В результате обысков в домах подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания». Следователи также изъяли у предполагаемых терроритсов огнестрельное оружие и боеприпасы.

Роль каждого из соучастников преступления устанавливается.

Ранее 7 апреля газета «Коммерстантъ» со ссылкой на источник сообщала о том, что среди задержанных по обвинению в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, есть несостоявшиеся смертники. Такая версия появилась у следствия в результате обысков в домах задержанных, на которых удалось выйти, изучив телефонные звонки предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте.

Согласно этой версии, Джалилов, располагая российским паспортом, должен был занести в метро два самодельных взрывных устройства, которые можно было привести в действие, нажав кнопку. Как полагает следствие, ​одну бомбу должен был взорвать Джалилов, а вторую — его сообщник, который по неизвестной причине на встречу в метро не явился. Тогда Джалилов, оставив второе взрывное устройство на «Площади Восстания», сел в поезд и привел в действие устройство, которое было при нем. В результате погибли 14 человек, включая Джалилова, 62 человека пострадали.

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