Суд арестовал всех подозреваемых по делу о теракте в метро Петербурга

По данным СК, все эти люди были задержаны в Москве и Санкт-Петербурге накануне, 6 апреля, совместно с ФСБ и МВД России. В результате обысков в домах подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания». Следователи также изъяли у предполагаемых терроритсов огнестрельное оружие и боеприпасы.



Роль каждого из соучастников преступления устанавливается.



Ранее 7 апреля газета «Коммерстантъ» со ссылкой на источник сообщала о том, что среди задержанных по обвинению в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, есть несостоявшиеся смертники. Такая версия появилась у следствия в результате обысков в домах задержанных, на которых удалось выйти, изучив телефонные звонки предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте.

Согласно этой версии, Джалилов, располагая российским паспортом, должен был занести в метро два самодельных взрывных устройства, которые можно было привести в действие, нажав кнопку. Как полагает следствие, ​одну бомбу должен был взорвать Джалилов, а вторую — его сообщник, который по неизвестной причине на встречу в метро не явился. Тогда Джалилов, оставив второе взрывное устройство на «Площади Восстания», сел в поезд и привел в действие устройство, которое было при нем. В результате погибли 14 человек, включая Джалилова, 62 человека пострадали.

