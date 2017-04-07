Задержан подозреваемый в теракте в Стокгольме

Об этом сообщает газета Aftonbladet.

У мужчины были легкие травмы, он заявил, что причастен к покушению в столице Швеции. По мнению источников издания, описание мужчины совпадает с приметами, о которых сообщала полиция, которая пока не подтвердила данную информацию.

Грузовик, принадлежащий компании Spendrups и угнанный ранее днем, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан. По неподтвержденным сообщениям, погибли 3 человека, пострадало 15. Полиция начала предварительное расследование по подозрению о теракте.