Задержан подозреваемый в теракте в Стокгольме
Мужчина заявил, что причастен к покушению в столице Швеции.
Мужчина заявил, что причастен к покушению в столице Швеции.
СТОКГОЛЬМ, 7 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Полиция Стокгольма задержала вечером в пригороде Мэшта мужчину.
Об этом сообщает газета Aftonbladet.
У мужчины были легкие травмы, он заявил, что причастен к покушению в столице Швеции. По мнению источников издания, описание мужчины совпадает с приметами, о которых сообщала полиция, которая пока не подтвердила данную информацию.
Грузовик, принадлежащий компании Spendrups и угнанный ранее днем, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан. По неподтвержденным сообщениям, погибли 3 человека, пострадало 15. Полиция начала предварительное расследование по подозрению о теракте.