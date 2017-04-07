Полиция уточнила число погибших и раненых при теракте в Стокгольме

Ранее предварительно сообщалось о гибели от трех до пяти человек.

В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра

В пятницу, 7 апреля, на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик протаранил толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

В столице были усилены меры безопасности. Под усиленную охрану взято здание парламента. Власти обратились к жителям близлежащих домов с призывом не покидать квартиры.