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22:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция уточнила число погибших и раненых при теракте в Стокгольме

В результате теракта в Стокгольме, по последним данным, погибли четыре человека и 15 получили травмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведскую полицию.

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Ранее предварительно сообщалось о гибели от трех до пяти человек.

Задержан один подозреваемый.

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В пятницу, 7 апреля, на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик протаранил толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

В столице были усилены меры безопасности. Под усиленную охрану взято здание парламента. Власти обратились к жителям близлежащих домов с призывом не покидать квартиры.

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