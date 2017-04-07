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23:29 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мужчина ранил ножом полицейского на востоке Москвы

Мужчина ранил ножом сотрудника полиции на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Источник: РИА "Новости"

«В 21:16 на службу “02” поступило сообщение о конфликте на ул. Чечулина. На место происшествия прибыла группа полицейских. Во время опроса очевидцев конфликта из подъезда дома вышел неизвестный и нанес удар ножом сотруднику полиции. Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что мужчина задержан

На месте происшествия работает следственно- оперативная группа, которая устанавливает причины конфликта.

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