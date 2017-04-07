Мужчина ранил ножом полицейского на востоке Москвы

«В 21:16 на службу “02” поступило сообщение о конфликте на ул. Чечулина. На место происшествия прибыла группа полицейских. Во время опроса очевидцев конфликта из подъезда дома вышел неизвестный и нанес удар ножом сотруднику полиции. Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.