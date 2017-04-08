СМИ: задержанный стокгольмской полицией мужчина выражал симпатии ИГ

По сведениям издания, из центра города 39-летний мужчина доехал на поезде в пригород Мэшта, где его задержал полицейский патруль.

СТОКГОЛЬМ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Задержанный полицией по делу о теракте в Стокгольме выражал симпатии террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Сообщается, что этот человек является выходцем из Узбекистана и что он прописан в другом столичном пригороде

Сообщается, что этот человек является выходцем из Узбекистана и что он прописан в другом столичном пригороде

На его странице в социальной сети Facebook размещены пропагандистские фильмы ИГ, он также отмечал как понравившиеся фотографии окровавленных людей, сделанные сразу после теракта в Бостоне 15 апреля 2013 года.

Один из знакомых этого человека рассказал, что у задержанного четверо детей и что он работает в области строительства. «Он никогда не говорил о политике или религии, единственное, о чем он говорил — как найти больше работы, чтобы послать деньги своей семье», — пояснил источник, добавив, что подозреваемый жил не по адресу прописки, а в другом месте, к югу от Стокгольма.

В пятницу угнанный грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс», совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, 9 из них серьезно, 4 погибло. Начато предварительное расследование о предполагаемом теракте.