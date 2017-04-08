Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
«Трамп — плохой актер»: иностранные СМИ о ракетном ударе США
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
01:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: задержанный стокгольмской полицией мужчина выражал симпатии ИГ

Сообщается, что подозреваемый является выходцем из Узбекистана. Как долго подозреваемый жил в Швеции, неизвестно.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

СТОКГОЛЬМ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Задержанный полицией по делу о теракте в Стокгольме выражал симпатии террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По сведениям издания, из центра города 39-летний мужчина доехал на поезде в пригород Мэшта, где его задержал полицейский патруль.

Сообщается, что этот человек является выходцем из Узбекистана и что он прописан в другом столичном пригороде

Как долго подозреваемый жил в Швеции, неизвестно.

Читайте также
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра

На его странице в социальной сети Facebook размещены пропагандистские фильмы ИГ, он также отмечал как понравившиеся фотографии окровавленных людей, сделанные сразу после теракта в Бостоне 15 апреля 2013 года.

Один из знакомых этого человека рассказал, что у задержанного четверо детей и что он работает в области строительства. «Он никогда не говорил о политике или религии, единственное, о чем он говорил — как найти больше работы, чтобы послать деньги своей семье», — пояснил источник, добавив, что подозреваемый жил не по адресу прописки, а в другом месте, к югу от Стокгольма.

В пятницу угнанный грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс», совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, 9 из них серьезно, 4 погибло. Начато предварительное расследование о предполагаемом теракте.

США получили от РФ ноту о прекращении работы горячей линии связи с Пентагоном
Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Ансамбль Александрова дал свой первый концерт в Турции
«Тотальный диктант» 8 апреля напишут около 200 тысяч человек
Умер актер фильма «V — значит вендетта» Тим Пиготт-Смит
В МОК анонсировали получение киберспортом олимпийского статуса
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь