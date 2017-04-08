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09:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Массовые убийства редких животных выявлены в Приморье

Активисты Общероссийского народного фронта в Приморском крае выявили факты массового убийства браконьерами животных, занесенных в Красную книгу, об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Факты браконьерства зафиксированы на территории Лазовского района. По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ, «Общество и власть: прямой диалог» Юрия Логинова, «деятельность браконьеров осуществлялась продолжительное время, при этом части убитых животных браконьерами сбрасывались в местные реки и другие водные источники, создавая угрозу жизни и здоровью граждан и санитарной обстановке. Также деятельность браконьеров создает угрозу редким лесным насаждениям, в особенности молодым деревьям. Кроме того, местные жители прямо указывают на то, что в рамках незаконной охоты на копытных браконьеры уничтожают и повреждают объекты транспортной инфраструктуры, в том числе дорожные знаки и указатели на дорогах местного значения, что также создает угрозу благополучию граждан».

Логинов отметил, что «эксперты и активисты регионального штаба ОНФ зафиксировали в Лазовском районе Приморского края указанную ситуацию и направили обращения в органы прокуратуры и территориальное управление Росприроднадзора. При этом местные жители прямо указали нам на то, что убийство пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу, браконьерами на территории района осуществляются регулярно. Также происходит еще и загрязнение окружающей среды, почвы и водных источников, создается угроза редким лесным насаждениям. Жалобы местных жителей в органы власти к реагированию на данную ситуацию не привели, на это прямо указывают проживающие на территории Лазовского района граждане, обеспокоенные данной ситуацией».

После сигнала активистов Народного фронта, сотрудники управления Росприроднадзора по Приморскому краю провели рейды для выявления указанных жителями района фактов браконьерства. Факты массового убийства пятнистых оленей подтвердились. Материалы уже переданы в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края для соответствующего реагирования.

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