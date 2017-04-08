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03:25 (мск), источник: РИА Новости

Задержали второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, сообщает в ночь на субботу агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

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По информации телеканала SVT, мужчина был арестован в северном пригороде Стокгольма Хьюлста (Hjulsta). Как сообщается, он, предположительно, связан с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.

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Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан, — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

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