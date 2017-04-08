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05:18 (мск), источник: РИА Новости

В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока

МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Не менее 102 детей погибли в Колумбии в результате схода селевого потока, обрушившегося на минувшей неделе на город Мокоа, сообщило в пятницу национальное управление по рискам катастроф.

Источник: AP 2017

По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек. Ранее сообщалось о 301 жертве стихии. Еще 332 человека получили ранения. Сейчас родным для захоронения выданы тела 247 погибших.

Также власти собрали данные о 127 пропавших без вести. Среди них числятся три иностранца — граждане Испании, Германии и Эквадора.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

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