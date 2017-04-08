В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока

Источник: AP 2017

По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек. Ранее сообщалось о 301 жертве стихии. Еще 332 человека получили ранения. Сейчас родным для захоронения выданы тела 247 погибших.

Также власти собрали данные о 127 пропавших без вести. Среди них числятся три иностранца — граждане Испании, Германии и Эквадора.