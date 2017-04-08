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09:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Пьяный хабаровчанин на чужой машине стал виновником аварии

Мужчина пытался скрыться с места ДТП.

Источник: Губерния онлайн

8 апреля на пересечении улиц Флегонтова и Краснореченская произошла авария. Информация об этом поступила примерно в 9:30 в дежурную часть ГАИ, сообщает портал «Губерния».

Выяснилось, что виновник ДТП, будучи пьяным, сел за руль «Тойоты Карина». Мужчина ехал в сторону центра, но не справился с управлением и врезался сразу в два попутных автомобиля. Сначала он ударил «Ниссан Лаурель», а потом отлетел и задел «Ниссан Икс-Трейл».

Виновник аварии вел себя агрессивно и пытался сбежать, но водители пострадавших машин задержали его до приезда экипажа ДПС. Оказалось, что у мужчины не было водительских прав, «Тойота» ему не принадлежала. Виновник ДТП работает в автосервисе, где и взял чужую машину. Ранее он был неоднократно судим за разбой. Теперь мужчина проведет некоторое время в спецприемнике.

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