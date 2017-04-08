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08:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Гардеробщица украла сотовый телефон у школьницы в Усольском районе Приангарья

Полицейские раскрыли преступление по горячим следам.

Несколько часов потребовалось оперативникам Межмуниципального отдела МВД России «Усольский», чтобы найти подозреваемого в краже сотового телефона у четвероклассницы.

6 апреля в дежурную часть обратилась жительница поселка Средний с заявлением о том, что у ее 10-летней дочери украли сотовый телефон. Женщина предположила, что мобильник мог пропасть из кармана куртки в школьной раздевалке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Выехавшие на место полицейские выяснили, что к совершению хищения причастна работница раздевалки этого учебного заведения.

«Благодаря видео с камер внутреннего наблюдения полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 58-летняя ранее не судимая местная жительница, которая долгое время работала в школьном гардеробе. Подозреваемая призналась в содеянном. Сотовый телефон изъят и возвращён законному владельцу», — сообщили в пресс-службе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

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