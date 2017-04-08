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09:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Грянул гром: после трагедии в Хабаровске начались плановые осмотры кровель

В экстренном порядке «управляйки» осматривают крыши с шиферным и металлическим покрытием.

Хабаровск, 8 апреля, AmurMedia.

Произошедший трагический случай, когда на ребенка упал кусок шифера, заставил хабаровские управляющие компании проводить проверку состояния кровель зданий. По распоряжению городской администрации работники проверяются состояние крыш с шиферным и металлическим покрытием — исследуется прочность крепежей и плотность прилегания кровельных материалов к стропильным конструкциям, сообщает ИА AmurMediaсо ссылкой на сайт администрации Хабаровска.

«Всем руководителям управляющих организаций даны поручения о срочной внеплановой проверке технического состояния скатных кровель многоквартирных домов. Во избежание повторения несчастных случаев предстоит проверить более двух тысяч крыш», — сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Виталий Федоров.

Как рассказали руководители хабаровских жилищных организаций, крыши городских домов со всеми видами покрытий планово инспектируются дважды в год: осенью и весной. Проводится осмотр, дефектовка, в результате которой все выявленные нарушения незамедлительно устраняются, делается локальный «косметический» ремонт, а в случае острой необходимости по согласованию с собственниками жилья — капитальный, с привлечением регионального оператора.

Как сообщила директор «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта» Алена Сидорова, кровля дома № 32 по улице Лермонтова действительно была в плане на проведение капитального ремонта. Вот только стартовать он был должен совсем не 5 апреля:

«В договоре с подрядной организацией был обозначен срок начала работ — 17 апреля. Однако кровельщики приступили к ремонту гораздо раньше, не уведомив при этом регионального оператора как положено — за десять дней до выхода на кровлю. На основании такого уведомления мы оповещаем управляющую компанию и собственников жилья о том, что с такого-то числа на крыше начинается ремонт. Далее приказом назначаем своего сотрудника для курирования работ: он следит за их ходом и составляет акты о выполнении и приемке. В случае, если следствием будут установлены факты нарушения техники безопасности и несоблюдения технологии ремонта кровли, мы будем решать вопрос о расторжении договора с этой коммерческой организаций и дальнейшем исключении ее из реестра подрядчиков, сотрудничающих с региональным оператором», — сказала она.

В целом, по словам Алены Сидоровой, в текущем году капремонта ожидают крыши около 70 городских «высоток». Чтобы привести их в порядок, потребуется более 100 миллионов рублей.

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