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08:57 (мск), источник: Янтарный край

В поселке под Калининградом загоревшийся диван едва не довел до беды

В Калининградской области накануне, 7 апреля, в 14:27 в МЧС на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Мелиоративная в поселке Железнодорожном.

По предварительным данным, в одноэтажном финском доме размером 7 на 10 метров горел диван на площади одного квадратный метр. Никто из людей не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-21 в составе трех человек и одной единицы техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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