В поселке под Калининградом загоревшийся диван едва не довел до беды
В Калининградской области накануне, 7 апреля, в 14:27 в МЧС на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Мелиоративная в поселке Железнодорожном.
В Калининградской области накануне, 7 апреля, в 14:27 в МЧС на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Мелиоративная в поселке Железнодорожном.
По предварительным данным, в одноэтажном финском доме размером 7 на 10 метров горел диван на площади одного квадратный метр. Никто из людей не пострадал.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет
Обстоятельства инцидента уточняются.