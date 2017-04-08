В поселке под Калининградом загоревшийся диван едва не довел до беды

По предварительным данным, в одноэтажном финском доме размером 7 на 10 метров горел диван на площади одного квадратный метр. Никто из людей не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-21 в составе трех человек и одной единицы техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Обстоятельства инцидента уточняются.