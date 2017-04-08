В Алматы внедорожник снес восемь деревьев

Toyota Land Cruiser двигался по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. По неизвестным причинам автомобиль выехал на обочину, наехал на бордюр, столкнулся с мачтой дорожного освещения и повалил восемь деревьев.

После сильного удара у автомобиля оторвало колесо и он угодил в арык. По словам местного жителя, авария произошла ранним утром.

Сразу после ДТП из машины вышли двое мужчин и скрылись. В подробностях произошедшего предстоит разобраться сотрудникам дорожном полиции.