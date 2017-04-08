В Алматы внедорожник снес восемь деревьев
После сильного удара у автомобиля оторвало колесо и он угодил в арык.
После сильного удара у автомобиля оторвало колесо и он угодил в арык.
В Алматы произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz.
Toyota Land Cruiser двигался по проспекту
После сильного удара у автомобиля оторвало колесо и он угодил в арык. По словам местного жителя, авария произошла ранним утром.
Сразу после ДТП из машины вышли двое мужчин и скрылись. В подробностях произошедшего предстоит разобраться сотрудникам дорожном полиции.