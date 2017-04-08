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07:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Прикамья осудили за то, что убил приятеля на охоте

Мужчина принял друга за кабана.

70-летний житель Пермского края признан виновным в причинении смерти по неосторожности. 5 января в охотничьих угодьях Добрянского района мужчина застрелил приятеля, перепутав его с диким зверем.

«В условиях недостаточной видимости, достоверно не убедившись в том, что перед ним не зверь, а человек, вследствие личной невнимательности и небрежности, он произвёл два прицельных выстрела из охотничьего карабина “Вепрь-308”, в результате чего его 52-летний товарищ по охоте получил смертельное огнестрельное ранение и скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Суд назначил мужчине наказание: 8 месяцев ограничения свободы. Семье погибшего он должен выплатить три миллиона рублей.

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