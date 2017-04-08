Следственный комитет начал проверку клиники, в которой женщина впала в кому

Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщения в СМИ о том, что женщина впала в кому после косметологической операции в частной клинике в Перми.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 25 марта 61-летняя жительница Перми пошла в клинику на операцию. В 16 часов за ней приехал муж, но женщина не выходила. Супруг позвонил ей на сотовый, но трубку взяли сотрудники клиники, которые сообщили, что у пациентки проблемы с давлением.

Когда родственники настояли на вызове «скорой», выяснилось, что женщина впала в кому.

По словам дочери пострадавшей женщины, руководство клиники свою вину не признаёт и настаивает, что действовали правильно.