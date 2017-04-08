Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Захарова назвала причину удара США по Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14События недели в фотографиях
07:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

Следственный комитет начал проверку клиники, в которой женщина впала в кому

Пермячке стало плохо во время косметической операции.

Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщения в СМИ о том, что женщина впала в кому после косметологической операции в частной клинике в Перми.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 25 марта 61-летняя жительница Перми пошла в клинику на операцию. В 16 часов за ней приехал муж, но женщина не выходила. Супруг позвонил ей на сотовый, но трубку взяли сотрудники клиники, которые сообщили, что у пациентки проблемы с давлением.

Когда родственники настояли на вызове «скорой», выяснилось, что женщина впала в кому.

По словам дочери пострадавшей женщины, руководство клиники свою вину не признаёт и настаивает, что действовали правильно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии
СМИ: задержанный полицией Швеции мужчина выражал симпатии ИГ
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
Умер актер фильма «V — значит вендетта» Тим Пиготт-Смит
В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь