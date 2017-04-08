В ряде областей Казахстана возможны подтопления

РГП «Казгидромет» предупреждает казахстанцев о возможных подтоплениях в связи с потеплением, сообщает Zakon.kz.

«В период 8 — 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления», — говорится в сообщении.