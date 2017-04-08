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08:48 (мск), источник: Newslab.ru

На одной из главных улиц правобережья водитель иномарки сбил корову

Животное после ДТП сбежало.

На правобережье Красноярска водитель минивэна сбил корову, животное после ДТП сбежало. Факт необычного ДТП на ул. Свердловской Newslab.ru подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что участником ДТП стала Toyota Noah с номерами другого региона — Приморского края. Водитель рассказал полицейским, что сбил корову, но она после этого убежала. Сам автомобилист не пострадал, отделался испугом. Сотрудники ДПС оформили происшествие и в настоящее время продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Обсуждая ДТП, интернет-пользователи принялись шутить о необходимости обязательно найти животное и освидетельствовать его, а также проверить документы. Другие заявили, что ничего смешного в случившемся не видят, так как необходимо установить владельца животного, чтобы он оплачивал ремонт машины.

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