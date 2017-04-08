На одной из главных улиц правобережья водитель иномарки сбил корову

На правобережье Красноярска водитель минивэна сбил корову, животное после ДТП сбежало. Факт необычного ДТП на ул. Свердловской Newslab.ru подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что участником ДТП стала Toyota Noah с номерами другого региона — Приморского края. Водитель рассказал полицейским, что сбил корову, но она после этого убежала. Сам автомобилист не пострадал, отделался испугом. Сотрудники ДПС оформили происшествие и в настоящее время продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.