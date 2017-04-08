Полицейские открыли стрельбу во время задержания браконьеров в Качугском районе Приангарья

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Качугский» совместно с вневедомственной охраной Управления Росгвардии по Иркутской области по подозрению в незаконной охоте задержали четырех жителей Качугского района.

21 февраля майору полиции Олегу Фахертынову поступила информация о том, что в районном центре движется внедорожник «УАЗ», в котором могут находиться браконьеры.

Задержать нарушителей удалось только после применения оружия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Дорожный полицейский безотлагательно принял меры по проверке указанных сведений, задействовав ближайший наряд вневедомственной охраны в составе прапорщика полиции Александра Житова и сержанта полиции Антона Олейникова.

«Заметив указанный автомобиль, руководитель районной Госавтоинспекции сделал знак жезлом об остановке, однако водитель проигнорировал требование сотрудника полиции и попытался скрыться. Наряд ОВО совместно с сотрудником ГИБДД стали преследовать внедорожник, который, несмотря на неоднократные звуковые и световые сигналы об остановке, продолжил движение, создавая аварийные ситуации на дороге и подвергая угрозе жизнь и здоровье граждан. В сложившейся обстановке правоохранители, убедившись в отсутствии поблизости постороннего автотранспорта и людей, приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Сотрудник Росгвардии произвел предупредительные выстрелы в воздух, а затем по колесам внедорожника. Предпринятыми мерами данный автомобиль был заблокирован на острове между реками Лена и Анга. В машине находилось четверо местных жителей в возрасте от 24 до 31 года, один из которых ранее судим за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», — сообщили в пресс-службе.

Прибывшая следственно-оперативная группа в ходе осмотра салона транспортного средства обнаружила и изъяла две туши дикой козы, фароискатель, охотничий карабин с четырьмя патронами к нему и нож.

При выяснении обстоятельств полицейские предварительно установили, что четверо мужчин в ночное время охотились с применением транспортного средства, не имея путевки на добычу животных на территории Качугского района.

21 марта органами дознания Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота). Санкцией указанной правоохранительной нормы права предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предупреждает граждан об ответственности за незаконную охоту, ношение, хранение, перевозку оружия и боеприпасов. Если вы стали свидетелем преступления или правонарушения в лесу, сообщайте об этом в органы внутренних дел.